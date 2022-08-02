كيفية حماية ملفاتك ومجلداتك بكلمة مرور فى ويندوز

يحتوي ويندوز على تشفير مدمج قوي لحماية ملفاتك ومجلداتك بكلمة مرور، ويساعد خيار التشفير هذا في تأمين البيانات التي تحتوي عليها ملفاتك ومجلداتك، وسيتم فتح الملف أو المجلد المحمي بكلمة مرور بواسطتك أو بواسطة شخص يعرف كلمة مرورك، ويمكنك أيضًا مشاركة الملكية الشخصية للملف أو المجلد، ويمكن التراجع عن هذا الإجراء تمامًا.



فوائد تشفير الملفات

- حماية مجلدات وملفات العمل الخاصة بك.



- مشاركة الملفات مع الآخرين بعد وضع كلمة مرور عليها، وسيؤدي هذا إلى تقييد الوصول إلى الملفات على المستخدمين الذين لديهم كلمة المرور فقط.



- أنت الشخص الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى ملفاتك ومجلداتك.



كيفية القيام بذلك

1. انتقل إلى مدير الملفات وحدد الملف أو المجلد الذي تريد حمايته بكلمة مرور.



2. انقر بزر الماوس الأيمن لفتح القائمة المنسدلة وحدد خيار "خصائص".



3. في "علامة التبويب العامة"، انقر فوق الزر "متقدم".



4. ضمن قائمة "ضغط السمات أو تشفيرها"، حدد مربع "تشفير المحتويات لتأمين البيانات" واضغط على الزر "موافق".



5. انقر فوق الزر "تطبيق".



6. حدد خيار "تشفير الملف فقط" من القائمة المنبثقة واضغط على الزر "موافق".



7. انقر فوق الزر "موافق" مرة أخرى وأغلق الخصائص.



8. سيظهر قفل على الملف أو المجلد المحمي بكلمة مرور.



إلغاء التأمين

1. لفك تشفير ملف أو مجلد، ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوقه.



2. من القائمة المنسدلة، اختر "خصائص".



3. حدد "متقدم" من القائمة.



4. قم بإزالة علامة الاختيار الموجودة بجوار "تشفير المحتويات لتأمين البيانات".



5. اضغط على زر موافق وتطبيق.

