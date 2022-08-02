حماس: العدوان على جنين سيشعل مقاومة تلاحقه في كل مكان

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد ضرار رياض الكفريني (17 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء التصدي البطولي لاقتحامهم مخيم جنين مساء الإثنين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء، إنّ العدوان الهمجي على جنين، وما تخلله من اعتقال للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بعد الاعتداء عليه وأهله بالضرب، سيشعل المقاومة التي ستلاحق الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المباركة.

وأشادت الحركة بمقاومة جنين ومخيمها وأهلها الصامدين، مؤكدة أنّ شلال الدم الفلسطيني المتدفق على تراب الوطن السليب سيبقى نبراساً يضيء لشبابنا الثائرين طريق الانتفاضة المباركة نحو التحرير والعودة.