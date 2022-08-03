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ميزات قد تهم الملايين تظهر في "تويتر"

03 آب / أغسطس 2022 08:18

ميزات قد تهم الملايين تظهر في "تويتر"
ميزات قد تهم الملايين تظهر في

بدأ القائمون على تطبيق "تويتر" باختبار ميزات جديدة من شأنها جعل استخدام التطبيق أكثر متعة وعملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إحدى الميزات الجديدة ستساعد مستخدمي التطبيق على إرفاق أنواع مختلفة من الوسائط المتعددة في تغريدة واحدة، منها الصور والفيديوهات وملفات GIF.

وجاء في منشور نشرته الصفحات الرسمية للتطبيق " نحن نختبر ميزة جديدة مع حسابات محددة لفترة محدودة تسمح للأشخاص بمزج ما يصل إلى أربعة أنواع من الوسائط المتعددة في تغريدة واحدة، نرى أن الأشخاص يجرون المزيد من المحادثات المرئية على تويتر ويستخدمون الصور وGIFS ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة. من خلال هذا الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعا مما هو عليه الحال مع التغريدات النصية التقليدية".

وأشارت مواقع الإنترنت "إلى أن الميزة الجديدة ستختبر حاليا عند عدد معين من المستخدمين وفي مناطق معينة من العالم، ومن غير المعروف بعد متى ستطلق بشكل رسمي لجميع المستخدمين".

وكان القائمون على "تويتر" قد أعلنوا مؤخرا أيضا أنهم بدأوا باختبار ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية كتابة نصوص طويلة عن مواضيع تهمهم، ونشر تلك النصوص عبر روابط خاصة، أي أنهم لن يعودا مقيدين بعدد قليل من الكلمات كما هو الحال مع تغريدات التطبيق التقليدية، كما يمكن عبر الميزة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملاحظات.

المصدر: ixbit

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