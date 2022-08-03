رسمياً.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه أوسكار مينجويزا، مساء اليوم الثلاثاء، إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر برشلونة، بيانا على موقعه الإلكتروني، قال فيه "توصل البارسا وسيلتا فيجو إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب أوسكار مينجويزا".

وتابع البارسا "يحتفظ برشلونة بالحق في إعادة شراء اللاعب في المستقبل، و50% من نسبة البيع المستقبلي".

وأضاف البيان "بهذه الطريقة يصبح مينجويزا لاعبا في سيلتا فيجو، مع العلم أنه تم التوصل للاتفاق بين الطرفين في 30 يوليو/تموز الماضي".

ولم يعلن برشلونة عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة التعاقد، لكن بعض التقارير أفادت أن أوسكار مينجويزا سيوقع عقدا مع سيلتا فيجو لمدة 4 سنوات، وسيحصل برشلونة على مقابل مادي بقيمة مليوني يورو، مع الاحتفاظ بنسبة مئوية من البيع في المستقبل.

وكان برشلونة قد طلب 5 ملايين يورو على الأقل، لرحيل أوسكار مينجويزا، لكن مع خروج اللاعب من خطط المدرب تشافي، نجح سيلتا فيجو في الضغط خلال المفاوضات لتقليل المقابل المادي.