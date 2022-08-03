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مانشستر سيتي يجدد لنجمه خلال أيام

03 آب / أغسطس 2022 08:55

مانشستر سيتي يجدد لنجمه خلال أيام
مانشستر سيتي يجدد لنجمه خلال أيام

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، وافق على توقيع عقد جديد مع النادي، يبقيه في ملعب الاتحاد لـ6 مواسم جديدة بداية من الموسم الجديد.

ويعد فودين (22 عامًا) من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، والآن هو أحد نجوم الفريق الأول الذين يعتمد عليهم المدرب بيب جوارديولا بشكل أساسي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المتوقع أن يعلن مانشستر سيتي عن تجديد فودين في نهاية هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل. 

وأضافت الصحيفة، أن فودين سيوقع عقدًا يبقيه في ملعب الاتحاد لمدة 6 مواسم، وسيرتفع راتبه الأسبوعي من 30 ألف جنيه إسترليني إلى 225 ألف جنيه إسترليني.

وسيصبح فودين بعد تجديد عقده، أحد أعلى اللاعبين الشباب أجرًا في العالم.

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