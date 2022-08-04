آسوس تطلق "حاسب المستقبل" بمواصفات غير مسبوقة!

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آسوس تتحضر لإطلاق حاسب محمول مميز، سيحدث نقلة في عالم الأجهزة المحمولة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز المنتظر حصل على شاشة لمسية مرنة قابلة للطي بمقاس 17.3 بوصة، أبعادها "3:4"، ودقتها (2560/1920) بيكسل، ترددها يصل إلى 240 هيرتزا.

وبفتح شاشة هذا الجهاز على مصراعيها يمكن استعمالها كشاشة حاسب لوحي كبير، وعند طيها من المنتصف ستتحول إلى شاشتين بأبعاد "2:3".

وعندما تطوى شاشة هذا الجهاز سيكون بالإمكان استعمال قسمها السفلي كلوحة مفاتيح وتحكم لمسية، كما يمكن إقران الحاسب مع لوحة مفاتيح Asus ErgoSense اللاسلكية ليعمل كحاسب محمول متكامل.



وجهّز هذا الحاسب بمعالجات وذواكر وصول عشوائي عالية الاأداء تمكنه من التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الإنترنت اللاسلكية، كما أن تقنيات OLED التي حصلت عليه شاشته ستمكنه من ترشيد استهلاك الطاقة ليعمل لساعات طويلة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit