سامسونغ توسّع عائلة Galaxy بهاتف جيد ورخيص الثمن

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة "Galaxy A"، سيكون من بين أبرز أجهزة أندرويد المنافسة من حيث المواصفات والسعر.

وسيحصل هاتف Galaxy A04s تبعا للتسريبات على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (166.6/75.9/9.1) ملم، وزنه 177 غ.

أما شاشته فستكون بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وفيها فتحة صغيرة في منتصفها من الأعلى مخصصة للكاميرا الأمامية.

وسيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-12"، ومعالج Exynos 850 المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات ARM Mali-G52 MP1، وذوكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.



وستدعمه سامسونغ بأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS لتحديد المواقع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB v2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: ixbit