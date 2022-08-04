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OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة

04 آب / أغسطس 2022 08:46

OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة منافسة لتلك التي تنتجها آبل!
OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة منافسة لتلك التي تنتجها آبل!

كشفت OnePlus عن سماعاتها اللاسكية الجديدة التي يتوقع لها أن تشكل منافسة قوية لسماعات AirPods من آبل.

وستطرح سماعات  OnePlus Nord Buds CE الجديدة بداية في الهند ومن ثم في عدد من الأسواق العالمية الأخرى، وبسعر منافس.

وتتميز هذه السماعات بهيكل بلاستيكي مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بمكبرات صوت ديناميكية  بحجم 13.4 ملم، وأنبوب خاص يمكنه أن يعزز صدى الصوت ليصل إلى 3 ديسيبل.

ومثل سماعات Nord Buds حصلت السماعات الجديدة أيضا على ميزة Sound Master Equalizer التي تتضمن 4 إعدادات مختلفة، كما زودت بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وجهّزت بمايكروفونات عالية الأداء لتوفير صفاء في الأصوات أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وتدعم هذه السماعات تقنيات Bluetooth 5.2 للاقتران لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، كما زوّدت ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 4 ساعات ونصف الساعة بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit

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