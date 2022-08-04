5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس الأربعاء، عن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع رأس حربة جديد، ليكون بديلا للفرنسي كريم بنزيمة، خاصة بعد رحيل بورخا مايورال، واقتراب رحيل ماريانو دياز.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد قائمة مختصرة من 5 لاعبين، للتعاقد مع أحدهم هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين الخمسة هم، تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي، وإدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وإدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان، وراؤول دي توماس مهاجم إسبانيول، وأخيرا بنجامين سيسكو مهاجم ريد بول سالزبورج.



وقد ارتبط ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد إما مع فيرنر أو دي توماس، قبل انضمام 3 أسماء جدد لقائمة المرشحين.



جدير بالذكر، أن ريال مدريد أبرم صفقتين فقط هذا الصيف، هما أنطونيو روديجر في الدفاع وأوريلين تشواميني في الوسط.