وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية مطعم باليونان يقدم لسائح فاتورة بمبلغ مذهل ثمنا لـ 6 قطع جمبري وكالة الرأي الفلسطينية بلغاريا.. اكتشاف أحافير آخر حيوان باندا عاش في أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية نمو أجنة فئران مع أدمغة وقلوب نابضة باستخدام خلايا الجلد فقط وكالة الرأي الفلسطينية OnePlus تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ توسّع عائلة Galaxy بهاتف جيد ورخيص الثمن وكالة الرأي الفلسطينية آسوس تطلق "حاسب المستقبل" بمواصفات غير مسبوقة! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الخميس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يشرعون ببناء مرافق قرب عين الساكوت بالأغوار
أخبار » الرياضة و الملاعب

5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد

04 آب / أغسطس 2022 08:59

5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد
5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس الأربعاء، عن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع رأس حربة جديد، ليكون بديلا للفرنسي كريم بنزيمة، خاصة بعد رحيل بورخا مايورال، واقتراب رحيل ماريانو دياز.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد قائمة مختصرة من 5 لاعبين، للتعاقد مع أحدهم هذا الصيف.


وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعبين الخمسة هم، تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي، وإدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، وإدين دجيكو مهاجم إنتر ميلان، وراؤول دي توماس مهاجم إسبانيول، وأخيرا بنجامين سيسكو مهاجم ريد بول سالزبورج.


وقد ارتبط ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد إما مع فيرنر أو دي توماس، قبل انضمام 3 أسماء جدد لقائمة المرشحين.


جدير بالذكر، أن ريال مدريد أبرم صفقتين فقط هذا الصيف، هما أنطونيو روديجر في الدفاع وأوريلين تشواميني في الوسط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية فتيات الغد الفلسطينية تطلق المبادرة الثقافية لأجلك وطني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟