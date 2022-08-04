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فاركو يعمق جراح الأهلي..

هل ظلم الحكم الأهلي بإلغاء هدف الـ"تاو"؟

04 آب / أغسطس 2022 09:07

هل ظلم الحكم الأهلي بإلغاء هدف الـ"تاو"؟
هل ظلم الحكم الأهلي بإلغاء هدف الـ

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأخفق لاعبو "المارد الأحمر" في هز شباك فاركو على مدار شوطي المباراة، وألغى الحكم أحمد غندور هدفا للأهلي سجله الجنوب إفريقي بيرسي تاو عند الدقيقة 71 بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الـ"فار" على استاد السلام.

واكتفى نادي الأهلي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 56 نقطة حصدها من 27 مباراة، ويحتل المركز الثالث جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب مركز الوصافة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

بينما رفع فاركو رصيده إلى 36 نقطة، ويشغل المرتبة الثامنة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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