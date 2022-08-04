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تحذير من تدهور صحة الأسير نور الدين جربوع

04 آب / أغسطس 2022 04:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، على تدهور الوضع الصحي للأسير نور الدين جربوع "27 عامًا" من جنين، ونُقل إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال.

وأوضح النادي في بيانٍ صدر عنه، أنّ الأسير جربوع الذي أصيب بعدة رصاصات، يعاني من التهابات حادة في منطقة الظهر نتيجة لإحدى الإصابات الخطيرة التي تسببت بفتحة في ظهره بجرح طوله 25 سم، وبعمق 10 سم، ومكانها لم يلتئم.

وقال: "أدى الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له إلى تعفن منطقة الإصابة، عدا عن إصابته بجرثومة في الدم، وهو بحاجة إلى ثلاث وحدات دم كل عشرة أيام"، لافتًا إلى أنّه من المفترض أنّ تعقد جلسة للأسير جربوع اليوم، إلا أنّه تم تأجيلها حتّى تاريخ العاشر من آب الجاري، نتيجة نقله إلى المستشفى.

وحمّل النادي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح جربوع، مُطالبًا كافة جهات الاختصاص بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير العلاج اللازم له.

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