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أخبار » الرياضة و الملاعب

سفن نماء تحتل شواطئ غزة

05 آب / أغسطس 2022 07:11

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تخطو مؤسسة نماء خطوات ثابتة نحو تثبيت إسمها كعلامة رياضية مميزة في رياضتنا الفلسطينية، من خلال المنافسة القوية على البطولات المحلية، خصوصا بطولات الشواطئ التي أقيمت هذا العام. 

وتمكنت نماء من الفوز ببطولة الكرة الطائرة للشواطئ، بأداء مميز من الثنائي محمد القيشاوي وطالب النجار، والذي حملا إسم إذاعة نماء، وباتوا مرشحين لتمثيل فلسطين خارجيا.

ولم تكتفي نماء بشاطئية الكرة الطائرة، بل أن سفنها رست على بطولة أخرى وهي بطولة كرة القدم الشاطئية، بعد الفوز على حامل اللقب شباب خانيونس، لتسجل إسم نماء من نور في سجل الفائزين بهذه البطولة.

لم يعد إسم نماء عاديا ونمطيا في مشاركاته بالبطولات الداخلية، بل أنه وضع نصب عينه هدف وحيد وهو الفوز والوقوف على منصات التتويج.

ولم يأتي ذلك إلا من خلال إدارة طموحة ولديها هدف، دفعت كل ما تملك من أجل تحقيقه، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ودعمه بوضع أجندة وخطة واضحة المعالم وقابلة للتحقيق. 

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