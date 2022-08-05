ما الذى يسببه نقص فيتامين ب 12 فى الجسم؟

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء للجسم، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي الخاص بك وخلايا الدم الحمراء، ونظرًا لأن الجسم لا ينتج فيتامين ب 12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية، ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم، وبينما يتم تخزين B12 في الكبد لمدة تصل إلى خمس سنوات، يمكن أن تصاب بالنقص في النهاية لأن نظامك الغذائي لا يساعد في الحفاظ على المستويات، وفقا لما نشره موقع webmd.

إذا كنت تعانى من نقص فيتامين ب 12، فقد تصاب بفقر الدم، وقد لا يسبب النقص الخفيف أى أعراض، لكن إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدى إلى ظهور أعراض مثل:

ضعف أو تعب أو دوار

خفقان القلب وضيق في التنفس

جلد شاحب

لسان ناعم

إمساك ، إسهال ، فقدان الشهية ، غازات

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي

فقدان البصر

مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية

وإذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث أو لديك مشكلة في امتصاص فيتامين ب 12 ، فستحتاج إلى أخذ جرعات من هذا الفيتامين في البداية، و قد تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على هذه الحقن ، أو تناول جرعات عالية من المكملات عن طريق الفم ، أو الحصول عليها عن طريق الأنف بعد ذلك.

الوقاية

يمكن لمعظم الناس منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض، وإذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر المغذية، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.