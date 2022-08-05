خرائط آبل تحصل على تحديث لجعل الرحلات أفضل لمالكى iPhone



بدأت آبل في إضافة إحدى الميزات التي كانت ساخنة في قائمة الطلبات على تطبيق الخرائط الخاص بها لبعض الوقت.



لطالما كانت طرق ركوب الدراجات واحدة من المجالات التي كافحت Apple Maps لمواكبتها مقارنة بخرائط Google المنافسة لها.



وضع عملاق التكنولوجيا الدراجات في المسار السريع - وإن كان ذلك في أماكن معينة فقط.



إذا كنت في الولايات المتحدة فأنت محظوظ.



كما تشير تقارير Mac Observer ، فإن جميع الولايات الأمريكية الخمسين لديها الآن اتجاهات ركوب الدراجات المتاحة.



يبدو أن هاواي كانت آخر مرة تمت إضافتها، هذا الشهر فقط.



يسمح الخيار لراكبي الدراجات باختيار ما إذا كانوا يريدون تجنب التلال والطرق المزدحمة.



وسيقول أيضًا ما إذا كان يجب القيام بجزء من الطريق سيرًا على الأقدام وفقا لما نقله موقع ذا صن.



أثناء الانطلاق ، سيحدد التطبيق نوع الطريق الذي يجب توقعه ، مثل مزيج من الطرق الرئيسية وممرات الدراجات.



لقد استغرق المزيد من مسارات الدراجات على خرائط Apple وقتًا طويلاً ومنطقة رئيسية لمواكبة خرائط Google.



تم دعم لندن وبرشلونة والصين وبعض المدن في كندا بالفعل - لكن أجزاء شاسعة من العالم لم يتم دعمها.



تخطط آبل بالفعل لبعض التحسينات الكبيرة على تطبيق الخرائط بشكل عام قريبًا جدًا.



سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أي بطاقات ترانزيت لديهم داخل الخرائط، وسيتم عرض أسعار الترانزيت أيضًا.

