هارى كين يضرب آرسنال بصاروخية فى الدوري الإنجليزي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

يعد النجم هارى كين مهاجم توتنهام هوتسبير والمنتخب الانجليزى من أبرز هدافى الدوري الانجليزي الممتاز، وكان المنافس الأول لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول على لقب هداف البريميرليج خلال الموسم قبل الماضى.

ومن بين الأهداف التى لا يمكن نسيانها أبدا للنجم هارى كين، هو الذى سجله فى شباك أرسنال خلال مارس 2016، حيث أنه سجله من كرة صاروخية ببراعة شديدة، ليمنح به السبيرز فوزا ثمينا على الجانرز بنتيجة 2-1.