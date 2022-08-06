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كريستال بالاس ضد ارسنال.. أرتيتا يحقق رقما مميزا فى الدوري الإنجليزي

06 آب / أغسطس 2022 09:28

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نجح ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، للوصول إلى الفوز فى المباراة رقم 50 على مستوى الدوري الإنجليزي، بعد الانتصار الذى حققه الجانرز، مساء الجمعة، على مضيفه فريق كريستال بالاس، بثنائية نظيفة،  فى افتتاح منافسات الموسم الجديد من البريميرليج للموسم الجديد 2022 - 2023. 

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن أرتيتا أصبح ثانى أسرع مدرب فى تاريخ أرسنال، يصل إلى 50 فوز فى الدوري الإنجليزي خلال 98 مباراة، بعد الفرنسي أرسين فينجر فى 94 مباراة. 

وشهدت المباراة عدم مشاركة النجم المصرى محمد الننى مع أرسنال، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة. 

وسجل البرازيلى جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال الأول فى شباك كريستال بالاس فى الدقيقة 20، من ضربة رأسية سكنت على يسار الحارس. 

 وفى الشوط الثانى سجل مارك جيهى لاعب كريستال بالاس بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 85 من زمن المباراة، بعدما حول عرضية بوكايو ساكا برأسه فى مرماه. 

 وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رامسديل. 

الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، زينتشينكو. 

الوسط: أوديجارد، بارتى، تشاكا. 

الهجوم: ساكا، مارتينلى، خيسوس. 

ونجح أرسنال فى حصد أول 3 نقاط له فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي. 

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