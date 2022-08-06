مشروبات لتسهيل الولادة

الولادة

الوِلادَة هي المَرحَلَةُ التي يَكونُ فيها الرَّحمُ جاهزاً لِقَذفِ الجَنينِ خارِجَ الجِسم؛ حيث توجد عدّة أمور تدلّ على أنه آن أوان خروج الجنين من رحم الأم منها: أَلمُ المَخاضِ النَّاتِجِ عن تَقلُّصاتِ الرَّحم وانقِباضاتِه والتي عادةً ما تكون مُنتظمةً في حدوثها ثم تزداد كلّما اقترب موعد الولادة وأصبح الجنين جاهزاً للخروج من رحم الأم، أيضاً تحدث تشنّجاتٌ في البطن وألم في أسفل الظهر، كما أنّ تسرّب سائلٍ أو دم من المهبل يدلّ على أن مرحلة الولادة قد حانت. تُعرَفُ آلامُ الولادَة بِكَونِها من الآلام القويّة، ومع أنّ هذا الألم قد يختلف من امرأةٍ لأخرى حسب قوّة التقلصات إلّا أنّ آلام المخاض أو الولادة ربّما هي من الآلام التي تَحتملها المرأة بكلّ محبةٍ وتضحية لأنها السبب في خروج روحٍ جديدة إلى هذِه الحيَاة، ولأنّ أغلب النساء يدركن جيداً أن الولادة ربما تكون صعبة فذلك قد يسبّب لهنّ الكثِير من الخَوْف والقَلق والتوتُّر، وبالرُّغم من كلِّ هذا لا تفتَأ أن تتحوَّل جميعُ هذه المخاوِف إلى مَشاعِر الأمومَة والحُب والرَّاحة التي تُنسِي الأُمَّ كلّ ما مرَّت بِهِ. حتَّى تستطيعَ المَرأة الحامِل أنْ تُسهِّل عمليَّة الولادة قَدرَ الإِمْكانِ وَتجتازَ هذِه المرحَلة بالقَدرِ الأقلِّ مِن الخوْفِ والقلَق فإنَّ عليها الاسْتِعداد النَفسيّ والصِحيّ المُناسِبُ لِخوضِ هذهِ المَرحَلةِ الحَسَّاسَة؛ فمثلاً قد تفضّل بعض النساء شربَ عدّة مشروبات طبيعيّة يُمكنها تَسهيلِ انقِباضاتِ الرَّحمِ وتَوسُّعِ عُنُقِه، وفيما يَأتي عَرضُ أهمِّ المشْرُوبات التِي من شَأنِها تسهيِل عمليّة الولادةِ وتَخفِيف آلامها.

مَشروبات لِتسهيل الولادة

الماء الماء هو من أهمّ السوائل التي لا يمكن لمخلوق حيّ أن يعيش دونه، وبالنسبة للمرأة الحامل فهو مفيدٌ لها بشكلٍ كبير؛ حيث أنّ عدم شرب الحامل للماء الذي يحافظ على رطوبة جسمها، يؤدي إلى الجفاف حتى لو بنسبة بسطية وبالتالي حدوث انقباضات أشدّ وأكثر إيلاماً؛ ولذلك تُنصح المرأة الحامل بشرب رشفةٍ من الماء بعد كل انقباض وذلك أمر يُمكنه أن يساعد المرأة على الولادة.

اليانسون يُستَخدَمُ اليانسون طبيّاً لعدّة أمور، ويمكن استخدام بذور اليانسون أو زيت اليانسون وبشكل أقل يمكن الاستفادة من أوراق اليانسون أو جذر اليانسون أيضاً. يحتوي اليانسون على مواد كيميائية تُشبه في تأثيرها تأثير هرمون الإستروجين؛ لذا يُمكن أن يُستخدم اليانسون لتسهيل عمليّة الولادة وتحفيز انقباضات الرحم مِمَّا يُساعِدُ على تَسهيلِ الوِلادةِ وتخفيفِ آلامِها والسَّيطرةِ على هدوءِ المرأةِ وسكونِ حالتِها النَفسيَّةِ وتَخفيفِ حالةِ القَلَق المُصاحِبةِ للولادة. يُمكن تحضيرُ اليانسون بإِضافةِ ملعقة أو مَلعقَتينِ من بُذورِه أو مَسحوقِ بُذورهِ إلى كأسٍ من الماء المغليّ مع تحريكهِ وتَقليبهِ بَشكلٍ جيد، ويُتركُ بَعدَ ذلكَ مدَّة عَشرِ دَقائِقَ ليُصبِحَ مَنقوعاً، ويُمكِنُ تَحليتُهُ بالسُّكَّرِ أو العَسَلِ حسبَ الرَّغبةِ، ثمَّ يُصفّى ويُشرَب عندَ حُضورِ حالةِ الطَّلق، يُفضّل عدم شرب أكثر من ثلاثة أكواب من مشروب اليانسون مع أنّ هذه العشبة تُعدّ عشبةً آمنةً نسبيّاً.

شاي أوراق توت العُلّيق شاي أوراق توت العلّيق هو شاي يُستخدم منذ قرونٍ لاستعمالات طبيّة عديدة منها: أمراض الجهاز التنفسيّ والهضميّ وعند النساء لصحّة الرحم، ومنذ سنوات أُثبت التأثير الإيجابيّ لأوراق توت العلّيق على المرأة الحامل أثناء الحمل ولتسهيل الولادة. توجد دراسات تقول إنّ أوراق توت العلّيق لها القدرة على تقصير مدة الولادة، وهي تُحفّز انقباضات الرّحم لذلك ينصح بتناول شاي توت العلّيق في بداية الثلث الثاني من الحمل وليس في البدايات كي لا يؤدّي ذلك إلى الإجهاض. ربما يّظنّ البعض أنّ طعم شاي أوراق توت التعلّيق يُشبه طعم ثماره؛ إلا أنّ طعم هذا الشاي يشبه طعم الشاي الأسود، كذلك يُسمّى هذا الشاي أيضاً بشاي المرأة لما له من فوائد جمّة على الجهاز التناسلي للنساء؛ فشاي أوراق توت العلّيق يساعد على تقوية منطقة الحوض والرَّحم؛ فهو يسهّل آلام الدورة الشهرية، ويُعزّز صحة الجهاز التناسلي عند المرأة، إلى جانب أنّ هذا الشاي يوازن الهرمونات الجنسيّة في الجسم ممّا يؤدّي إلى تعزيز الخصوبة، وبالتالي زيادة نسبة حصول تخصيب، والتقليل من فرص حدوث إجهاض للحمل عند زيادة قوّة جدارالرحم، والسبب العلمي لفوائد هذه الأورق أنّ الرحم بحاجةٍ إلى العديد من الفيتامينات والمعادن لتقويته، وكي يؤدّي وَظائفه على أكمل وجه، وهَذه الأورق غنيّة بفيتامينات (C،E،B،A)، كما أنّه غنيّ بالفسفور، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والحديد، وبذلك تُعدّ هذه الأوراق أوراقاً غنيّةً ومهمّةً للمرأة وخاصّةً للمرأة الحامل. شاي أوراق توت العلّيق يمكنه أن يجعل الولادة أسرع وأقل صعوبة؛ حيث أثبتت الدّراسات أنّ عدداً قليلاً جداً من النساء الحوامل اللاتي تناولن شاي توت أوراق العلّيق بشكل مستمر ومنتظم احتجن إلى عملية قيصرية وكانت ولاداتهن أسهل وأيسر من غيرهن من النساء، وأقلّ ألماً، حتى الحليب في أثداء النساء كان أغزر؛ حيث ساعدت أوراق توت العليق على جلب الحليب؛ إذن يمكن البدء في تناول شاي أوراق توت العلّيق في الثلث الثاني من الحمل بشرب حوالي كوب إلى ثلاثة أكواب شاي أوراق توت العلّيق بحيث توضع ملعقة من هذه الأوراق إلى كوب من الماء المغليّ ويُغلى لمدّة عشر دقائق ثم يُشرب.

نباتُ كَف مريم كفُّ العَذراءِ أو كَفُّ مَريَم شُجيرَةٌ عُشبيَّةٌ تَنمو في مُعظمِ مَناطِقِ حوض البحرِ الأبيضِ المُتوسِّطِ ووسط آسيا، ولها مُسمَّياتٌ عَديدةٌ مِنها شَجرةُ العِفَّةِ، ولها شُهرةٌ قديمةٌ في الطبِّ الشَعبيّ؛ حيث استُعمِلَت في استطباباتٍ قديمةٍ لأمراضٍ وأعراض عديدةٍ مثل الصداع، والخرف، وحب الشباب، والعصبية، واضطرابات المعدة، وعسر الهضم، وآلام العين، وتَشتَهرُ النَّبتَةُ بِتَخصُّصِها في مجالِ الأمراضِ النِّسائِيَّةَ بِفعاليَّةٍ عالية؛ إذ تنظّم الدورة الشهريّة غير المنتظمة، ومتلازمة ما قبل الحيض، بالإضافة إلى أنّ لهذه النبتة فعالية في علاج والتخفيف من حدّة أعراض ما بعد انقطاع الطمث، كذلك يُمكن استخدام هذه النبتة أيضاً في علاج العُقم عند النساء ومنع الإجهاض، خاصةً اللاتي يُعانين من انخفاضِ مُستوى هرمون البروجسترون، أمّا بالنسبة للمرأة الحامل؛ فهذه النتبة تُساعد على السيطرة على نزيف بعد عُسر الوِلادةِ، وقذف المشيمة، وزيادة حليب الثدي.

الكمّون يُعدّ الكمون من أكثر العناصر الغذائية أماناً، أمّا بالنسبة للمرأة الحامل فللكمون قدرةٌ على تحفيز انقباض الرحم وتحفيز الولادة، كذلك من المَعروف أنّ الكمّون يُستَخدم في الطبخ إلّا أنّه يُمكن أيضاً وضع مِلعقة صغيرة من الكمون في الماء المغلي .

القرفة طعم القرفة مُحبّبٌ للكثير من الناس للذّته وحلاوته، بالإضافة إلى فوائده الرائعة لاحتوائه على عَناصر غذائيّة مهمّة، كما أنّ القرفة من أكثر العناصر الغذائيّة احتواءً على مضادّات للأكسدة؛ فالقرفة مُهمّة في محاربة السرطانات والالتهابات وللحماية من داء السكّري، ويُمكن لها أيضاً التحفيز على انقباض الرّحم ومساعدة المرأة الحامل على الولادة.