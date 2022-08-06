كيفية تنزيل Google Chrome وتثبيته على جهاز Mac فى 5 خطوات

يعد Google Chrome أحد أكثر متصفحات الويب استخدامًا، إنه نظام أساسي مستقل ومتوفر عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك macOS و Windows و Android و iOS و Linux وما إلى ذلك.



وبينما يأتي macOS مع Safari كمتصفح افتراضي ، فإنه يسمح للمستخدمين بتنزيل متصفحات الجهات الخارجية وتعيينها أيضًا كمتصفح افتراضي، لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتنزيل وتثبيت Google Chrome على جهاز Mac الخاص بك ، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:



1- توجه إلى موقع كروم الرسمي باستخدام Safari

2- انقر فوق زر تنزيل Chrome

3- سيقوم بتنزيل ملف "googlechrome،dmg"

4- بمجرد التنزيل ، انقر فوق لتشغيل المثبت

5- أكمل عملية التثبيت باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة



بعد ذلك ، اسحب متصفح Chrome وأفلته في مجلد التطبيقات

