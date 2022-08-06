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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية تنزيل Google Chrome وتثبيته على جهاز Mac فى 5 خطوات

06 آب / أغسطس 2022 09:46

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يعد Google Chrome أحد أكثر متصفحات الويب استخدامًا، إنه نظام أساسي مستقل ومتوفر عبر جميع الأنظمة الأساسية بما في ذلك macOS و Windows و Android و iOS و Linux وما إلى ذلك.
 
وبينما يأتي macOS مع Safari كمتصفح افتراضي ، فإنه يسمح للمستخدمين بتنزيل متصفحات الجهات الخارجية وتعيينها أيضًا كمتصفح افتراضي، لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة لتنزيل وتثبيت Google Chrome على جهاز Mac الخاص بك ، فإليك الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها:
 
1- توجه إلى موقع كروم الرسمي  باستخدام Safari
2- انقر فوق زر تنزيل Chrome
3- سيقوم بتنزيل ملف "googlechrome،dmg"
4- بمجرد التنزيل ، انقر فوق لتشغيل المثبت
5- أكمل عملية التثبيت باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة
 
بعد ذلك ، اسحب متصفح Chrome وأفلته في مجلد التطبيقات
 

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