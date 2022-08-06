جوجل تطرح تحديث ChromeOS 104 تعرف على أبرز مميزاته الجديدة

طرحت جوجل مؤخرا تحديث Google ChromeOS 104، حيث بدأت الشركة في طرح آخر تحديث لنظام التشغيل ChromeOS في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر العديد من التغييرات الجديدة وتحديثات الواجهة وإصلاحات الأخطاء، ومع ذلك ، فإنه يتم طرحه على مراحل وقد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى كل منطقة، وإليك كل ما هو جديد في تحديث ChromeOS 104.

تم تحديث الموضوعات الداكنة والفاتحة

يوفر ChromeOS 104 مظاهر داكنة وفاتحة محدثة لنظام التشغيل، حيث تقوم السمات الجديدة بإجراء تغييرات على مستوى النظام مما يعني أنها تؤثر على جميع أجزاء واجهة المستخدم بما في ذلك مشغل التطبيق وتطبيق الملفات وخلفيات صفحات الإعدادات والنفس وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى ذلك ، قامت Google أيضًا بتضمين خلفيات جديدة تتحول من الظلام والنور والعكس صحيح حسب الموضوع، ويمكن العثور على المظهر الداكن المحدث في الصفحة الثانية من الإعدادات السريعة.

وضع الشهر واليوم المحدث

مع تحديث ChromeOS 104 ، أجرت Google أيضًا بعض التعديلات على وضع الشهر واليوم في ، حيث تظهر الآن على يسار الوقت، ويؤدي النقر فوقها إلى فتح التقويم ولديها الآن أيضًا القدرة على إظهار جميع الأحداث الخاصة بك على مدار اليوم.

النوافذ المنبثقة للتنبيهات

يوفر التحديث أيضًا بعض التغييرات الرائعة على الإشعارات، وفي وقت سابق كان يظهر فوق الإشعارات الأخرى، ومن الآن فصاعدًا ، يتم الآن تجميع الإشعارات الواردة من نفس المرسل معًا.