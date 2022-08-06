المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة

غزة - الرأي:

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لعدوان الاحتلال المستمر على المواطنين في قطاع غزة، منذ عصر أمس الجمعة، والذي أدى إلى استشهاد 11 مواطناً وإصابة العشرات.

وقصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بعشرات الصواريخ والقذائف، حيث قال المتحدث باسم الجيش إن أكثر من 160 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة منذ بدء العدوان.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن استهداف عدد من المدن المحتلة أبرزها مدن تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت بعشرات الرشقات الصاروخية في إطار الرد على جريمة اغتيال قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.

وفيما يلي متابعة رد المقاومة على عدوان الاحتلال:

11:09 صفارات الإنذار تدوي في نير عام وإيزر وسديروت

11:06 إذاعة جيش الاحتلال: إصابة مستوطن في الثلاثينيات من عمره بشظية صاروخ أطلق من غزة نحو "إشكول"

10:56 صفارات الإنذار تدوي في نيريم ونير عوز

10:41 قصف معبر كرم أبو سالم بـ 4 قذائف هاون

9:55 - المقاومة تدك موقع "صوفا" بعدد من قذائف الهاون.

9:52 المقاومة تدك المواقع العسكرية "نير عوز" و "كيسوفيم" و "بوابة المطبق " شرق رفح والتحشدات العسكرية بعدد من قذائف الهاون.

9:46 المقاومة تقصف موقع "فجة" العسكري برشقة صاروخية

9:46 المقاومة تقصف "موقع 16" العسكري شرق بيت حانون بعدد من قذائف الهاون.

9:42 المقاومة تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون.

9:41 المقاومة تقصف موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون.

9:40 المقاومة تقصف مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية 9:40ص - صفارات الإنذار تدوي في "نير عام"

9:38 سرايا القدس تقصف مغتصبة كيسوفيم وموقع فجة برشقة صاروخية

9:35 صفارات الإنذار تدوي من جديد في غلاف غزة

9:32 سرايا القدس تدك موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون سـ 08:40ص.

9:30 سرايا القدس تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون سـ 08:08ص.

9:21 صفارات الإنذار تدوي من جديد في غلاف غزة

9:19 قوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة: قصف مدينة المجدل المحتلة برشقة صاروخية في تمام الساعة 12:57 دقيقة من صباح السبت

8:33 كتائب شهداء الأقصى " لواء العامودي" تعلن مسؤوليتها عن قصف "سديروت" برشقة صاروخية في تمام الساعة 7:45ص

8:15 إطلاق رشقة صاروخية جديدة من شمال غزة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال

8:09 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

07:52 جيش الاحتلال: 160 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من بدء العملية

07:51 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عوز بالنقب الغربي

07:39 صافرات الإنذار تدوي في سديروت وأيفيس، ونيرعم

07:30 والا: إغلاق الشواطئ الممتدة من زيكيم إلى ريشون لتسيون بسبب إطلاق صواريخ غزة

07:07 صفارات الإنذار تدوي في سديروت وكلية سابير وأبيم ونير عم وايفيس

06:16 صفارات الإنذار تدوي في اسديروت وياد مردخاي وكارميا ونير عم وإيبيم

04:33 صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم وكيسوفيم بغلاف غزة

02:58 صفارات الإنذار تدوي في نير عام وابيم

02:10 صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز وكفار عزة

01:05 صفارات الإنذار تدوي في نيتسانيم بين عسقلان وأسدود

12:48 قناة 13 العبرية: إصابة 5 إسرائيليين بجراح طفيفة جراء الهلع والتدافع للغرف الآمنة في مستوطنات غلاف غزة

12:14 صفارات الإنذار تدوي في نير عام، سديروت، أبيم، شاعر هنيغف، كلية سابير مفلاسيم، العين الثالثة

12:10 صفارات الإنذار تتجدد في مستوطنات غلاف غزة

11:55 قناة 12 العبرية: سقوط بقايا صواريخ القبة الحديدية على مدخل مستشفى "برزيلاي" في عسقلان دون إصابات

11:50 رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

11:30 صفارات الإنذار تدوي مجدداً بمستوطنات الغلاف

11:25 غارات جوية إسرائيلية على موقع جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

11:23 غارة إسرائيلية جديدة على موقع للمقاومة قرب مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة

11:02 سرايا القدس: قصف المدن والمستوطنات المحتلة (أسدود، وسديروت، وعسقلان) برشقات صاروخية مكثفة الساعة 11:02م في إطار الرد المتواصل على العدوان

10:57 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

10:44 رشقة صاروخية من المقاومة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ودوي صفارات الإنذار

9:50 رشقة صاروخية جديدة تنطلق على بلدات الاحتلال

9:29 في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تعلن دك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

9:25 غارة جوية إسرائيلية على أرض قرب مفترق عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات

9:11 مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي جنوبي "تل أبيب"

9:00 المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ومدنه القريبة من قطاع غزة

8:53 كتائب الناصر صلاح الدين: نعلن حالة الاستنفار العام في كافة مجموعاتنا بالميدان ونؤكد أن جريمة الاحتلال لن تمر دون عقاب ومعركتنا مع العدو مستمرة وعلى مستوطنيه الهروب فورًا إلى الملاجئ