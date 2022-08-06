لاعبون ومعلقون رياضيون وأندية يتضامنون مع غزة في وجه العدوان الاسرائيلي

غزة-الرأي-سمر العرعير

في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة ، ونظرا لشراسة الهجمة الصهيونية على كل من على ارض قطاع غزة ، التي ما زالت تأن من آثار الحرب الأخيرة العام الماضي وما اسفر عن تلك العملية منذ مساء امس من شهداء وابادة لمواطنين يقطنون في منازلهم ، تتوالى ردود الأفعال العربية والدولية ، وحتي على الصعيد الرياضي فقد توالت تعليقات لاعبون ومعلقون رياضيون بالتضامن مع غزة وأهلها

فعلى صعيد اللاعب المصري محمد أبو تريكه يقول عبر حسابة عبر الفيس بوك :" ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له ..

وأضاف أبو تريكه :" هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين.. وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك فى هذا فالصمت سيكون ردهم.

اما عن المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي فقال خلال تعليقه على مباراة كريستال بالاس وأرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز التي تزامنت مع بداية العدوان على غزة.“نوحّد الدعاء في هذه الأثناء لأهلنا في غزة، اللهم فك أسرهم واشفِ مريضهم واكشف كربتهم واللهم أبدل خوفهم أمناً يا ذا الجلال والعزة”.

اما عن نادي الوحدات الأردني فقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :" غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد على طريق تحرير فلسطين ..غزة النار التي تحرق العدو الصهيوني ولن تركع "

في حين علق الاعلامي الجزائري المذيع والمعلق في قنوات بي ان سبورتس على العدوان الإسرائيلي على غزة :" من جديد غزة تحت القصف من الجيش الإسرائيلي " أوقع العدوان 9 شهداء فلسطينين من بينهم طفله.

كما كتب على صفحته عبر تويتر :" أولى ضحايا الاحتلال في قطاع غزة.. مواطن ينقل أول شهيدة في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ مساء اليوم في مدينة غزة الأبية الشامخة العظيمة بشعبها رغم الظالمين ومعهم الخانعين المطبعين المتواطئين ، أذلهم الله