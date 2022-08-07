المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال المستمر لليوم الثالث

غزة - الرأي:

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لعدوان الاحتلال المستمر على المواطنين في قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وقصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات الغلاف والمدن والبلدات الإسرائيلية بالعشرات من الصورايخ، التي أربكت الاحتلال وأوقفت عجلة الحياة لديه.

وأدى عدوان الاحتلال المستمر حسب تحديث وزارة الصحة إلى ارتقاء 29 شهيداً منهم 6 اطفال و4 سيدات و253 اصابة بجراح مختلفة.

وفيما يلي متابعة رد المقاومة على عدوان الاحتلال:

9:31 القناة 13 العبرية: أضرار كبيرة جراء تعرض منزل في إشكول لاستهداف مباشر بصاروخ أطلق من غزة

9:07 مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي في أفشالوم، يشع، لوزيت، مفتاحيم، عاميعوز، مبطاحيم، ديكل، صوفا في النقب

9:06 مصادر عبرية: إطلاق أكثر من 10 صواريخ تجاه "سديروت" وسقوط أحدها في المنطقة الصناعية وتضرر أحد المنازل

9:02 صفارات الإنذار ادوي في النقب الغربي، مبوعيم، تلمي بيلو، أشبول"

8:59 مصادر عبرية: رشقة صاروخية صوب مستوطنات الاحتلال والمدن المحتلة

8:53 سقوط صاروخ قرب مدخل مصنع في مستوطنة "سديروت"

8:43 صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي

8:42 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن استهداف موقع "كيسوفيم" العسكري بقذائف الهاون عيار 120 ملم.

8:30 سرايا القدس تعلن قصف القدس المحتلة ومغتصبة سديروت برشقة صاروخية

8:14 صافرات الإنذار تدوي في "تل أبيب" وقرب القدس المحتلة.

7:58 جيش الاحتلال يقول إنه تم إطلاق 580 صاروخا أطلقت من القطاع منذ بدء العدوان حتى صباح اليوم.

7:23 صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم.

1:53 صفارات الإنذار تدوي في ريعيم بغلاف غزة.

12:00 مصادر عبرية: قبل قليل، سقط صاروخ دون انطلاق الإنذار، في منطقة مفتوحة بالقرب من معبر إيريز.