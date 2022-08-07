حماس: دعوة الى الرباط في الأقصى وإفشال مخططات التقسيم

القدس المحتلة- الرأي

جددت حركة حماس دعوتها إلى أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى مواصلة شدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، وإدامة التصدّي لاقتحامات المستوطنين وتدنيسهم الأقصى، وإفشال كل مخططاتهم السيطرة على مسجدنا المبارك، من خلال تثبيت التقسيم الزماني والمكاني وتمرير مخططاتهم الخبيثة في التهويد والهدم.

وأشادت الحركة في تصريح صحفي اليوم، بصمود المرابطين في الأقصى، داعية إلى مواصلة التصدّي لاقتحامات المتطرّفين وإفشال مخططاتهم.

وحيت حركة حماس الصامدين في بيت المقدس وأكنافه، مشيدة برباطهم وشدّهم للرّحال بكلّ بسالة، دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك.

وباركت الحركة سواعد المقاومة الرَّامية التي ضربت مستوطنات الاحتلال في القدس المحتلة، بالتزامن مع الاقتحامات الاستفزازية في ذكرى ما يُسمّى "خراب الهيكل" المزعوم، التي نفذها المتطرّفون الصهاينة بحماية ودعم من الاحتلال.

وأكدت حماس أن "المقاومة وجهت رسالة واضحة للاحتلال وداعميه، أنَّ القدس والأقصى هما بوصلة شعبنا ومقاومته، ولن يسمحوا بالاستفراد بهما، ولن تفلح مخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه، وسيبقى الأقصى المبارك إسلامياً شامخاً، والمستوطنون وحكومتهم إلى زوال".

وأهابت حماس في تصريح صحفي اليوم، بجماهير أمتنا العربية والإسلامية التحرّك الفاعل، انتصاراً للقدس والأقصى ودعماً للمرابطين في معركتهم نيابة عن الأمَّة قاطبة.