رئيس برشلونة يضاعف أحزان مانشستر يونايتد!

بعد ساعات من خيبة أمل السقوط أمام برايتون في افتتاح موسم البريميرليغ الجديد، بعث رئيس برشلونة جوان لابورتا، أنباء محبطة للغاية بالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، بشأن مستقبل مواطنه الهولندي فرانكي دي يونغ، الذي يتصدر قائمة المطلوبين في “أولد ترافورد” قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية.

وبصم الرئيس المحامي بشكل غير مباشر، على صحة الأنباء المتداولة على نطاق واسع في الساعات القليلة الماضية، عن فشل آخر محاولات الشياطين الحمر للم شمل تين هاغ بلاعبه السابق في “يوهان كرويف آرينا”، حتى شبكة “سكاي”، علمت من مصادرها، أن دي يونغ، ليس الوحيد الذي تمنّع على الشياطين الحمر، بل أيضا نادي بولونيا الإيطالي، رفض الاستماع للعرض الهزيل -عشرة ملايين يورو- المقدم لبيع النجم النمساوي ماركو أرناتوفيتش.

وسُئل لابورتا بعد مباراة كأس غامبر ضد بوماس أونام، التي حسمها البلوغرانا بسداسية بلا هوادة: “هل سيغادر دي يونغ هذا الصيف؟ نعرف جميعا أنه لاعب يتمتع بجودة عالية، ونحن نريد من البقاء وهو كذلك لا يريد الرحيل، صحيح لديه أكثر من عرض، لكن كما قُلت .. نريده معنا وهو يريد البقاء”.

وتُجمع أغلب المصادر المقربة من النادي الكاتالوني، على أن المان يونايتد تقدم بعرض لا يقاوم لشراء العشريني الهولندي، لكن حجر العثرة يكمن في اللاعب الذي يتمسك بشرط الذهاب لأحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة، ما فتح الباب على مصراعيه لربط اسمه بأندية أخرى، آخرهم تشيلسي وبايرن ميونخ، لكن حتى الآن، لم يحدث أي شيء رسمي أو ملموس على أرض الواقع.

وعكس التصريحات التي أدلى بها لابورتا حول مستقبل دي يونغ، يؤكد الإعلام الإسباني، أن إدارة البرسا بحاجة ماسة للتخلص من فرينكي عاجلا وليس آجلا، وذلك ليس فقط لعدم حاجة تشافي هيرنانديز لخدماته، بل لإفساح المجال لقيد باقي الصفقات الجديدة، والصفقات الأخرى المحتملة في الأمتار الأخيرة للميركاتو، مثل ثنائي تشيلسي ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا وجناح مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

وعلى الرغم من نجاح أغلب كبار البريميرليغ في إنجاز أعمالهم الصيفية قبل بداية الجولة التحضيرية للموسم الجديد، إلا أن اليونايتد ما زال يسابق الزمن لغلق ملف الصفقات المحتملة وضحايا ثورة التغيير، مع تأخر الإدارة في حسم الأهداف الرئيسية بالنسبة للمدرب تين هاغ، بجانب حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل بعض اللاعبين، في مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، وهو ما انعكس بصورة سلبية على بداية الفريق في حملة الدوري الإنكليزي الممتاز 2022-2023، بالتجرع من مرارة الهزيمة على يد برايتون بنتيجة 1-2 في قلب “مسرح الأحلام”.