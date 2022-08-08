سان جيرمان يتواصل مع هدف ريال مدريد

أفادت مصادر صحافية إيطالية وإسبانية، بأن باريس سان جيرمان في طريقه لحسم آخر صفقاته الصيفية، موجها ضربة مفاجئة لريال مدريد ومانشستر يونايتد وباقي الأندية الأوروبية الكبرى، التي كانت تطمع في الحصول على توقيع لاعب الوسط الإسباني، بموجب قانون بوسمان بعد انتهاء عقده مع ناديه الإيطالي منتصف العام القادم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت”، فإن المستشار الرياضي الجديد للنادي الباريسي لويس كامبوس، تواصل فعليا مع مسؤولي نابولي ووكيل أعمال الدولي الإسباني فابيان رويز، لوضع الخطوط العريضة على صفقة انتقال صاحب الـ26 عاما إلى “حديقة الأمراء” في غضون أيام وربما ساعات، بعد انفتاح النادي الإيطالي على فكرة البيع، بدلا من خسارة اللاعب بدون مقابل بعد انتهاء عقده.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة “آس” المقربة من النادي الملكي، إن أصحاب القرار في “سانتياغو بيرنابيو”، كانوا يتطلعون لإعادة رويز إلى الليغا الموسم المقبل، بنفس الاستراتيجية المتبعة في الآونة الأخيرة، بالتقاط الفرص النادرة المجانية، على طريقة ديفيد آلابا وأنطونيو روديغر، وذلك بتوصية من المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف إمكانات اللاعب، منذ أن كان مدربه في “سان باولو” قبل 3 سنوات.

وبحسب ما ذكرته نفس الصحيفة الإسبانية، فإن محاولة باريس سان جيرمان “حقيقية وملموسة”، عكس اتصالات برشلونة التي لم تؤد إلى نتيجة، في إشارة إلى نجاح ما وُصف بـ”الخطة الهادئة”، التي رسمها المستشار الرياضي الجديد، لغلق الصفقة في سرية تامة وبأسرع طريقة ممكنة، وبالتبعية هدم خطط الريال بلم شمل ميستر كارليتو بلاعبه السابق في ممثل فقراء الجنوب الإيطالي.

وكان رويز قد انتقل إلى صفوف نابولي في صيف 2018، قادما من بيتيس الأندلسي مقابل رسوم قُدرت بنحو 30 مليون يورو، وخلال هذه الفترة سجل بألوان الفريق 22 هدفا من مشاركته في 166 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم من ذلك، تطور مستواه بصورة فاقت التوقعات، خاصة بعد تمرسه على معسكرات منتخب لا روخا منذ 2019، ما جعله هدفا لعمالقة أوروبا، بعد فشل كل محاولات إقناعه بتأمين مستقبله في الجنوب الإيطالي إلى ما بعد 2023.