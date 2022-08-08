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ركلات الترجيح تقود السعودية للتتويج بكأس العرب للشباب على حساب مصر

08 آب / أغسطس 2022 09:41

ركلات الترجيح تقود السعودية للتتويج بكأس العرب للشباب على حساب مصر
ركلات الترجيح تقود السعودية للتتويج بكأس العرب للشباب على حساب مصر

توج منتخب السعودية للشباب ببطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 سنة، التي جرت في المملكة العربية السعودية، عقب فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على منتخب مصر اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1، ليحتكم المنتخبان في البداية إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ثم إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب السعودي.
وبادر منتخب السعودية بالتسجيل عن طريق عبدالعزيز العليوة، غير أن صلاح باشا أدرك التعادل لمصلحة منتخب مصر في الدقيقة 49.
(د ب أ)

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