سلطة الأراضي: إتمام تخصيصات عامة صحية وتعليمية وخدماتية

غزة- الرأي

أتمت سلطة الأراضي توقيع عقود تخصيص أراضٍ حكومية لإقامة منافع عامة متعددة صحية وتعليمية وخدماتية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على اهتمام سلطة الأراضي بتقديم التسهيلات لإنجاز التخصيصات التي تخدم شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناته.



وشملت التخصيصات التي تمت بقرارات صادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي تخصيص أرض حكومية مساحتها 1693 مترا مربعا بغرض إقامة عيادة الشيماء بمدينة بيت لاهيا والتي تقع في جزء من القسيمة 21 من القطعة 1748 من أراضي بيت لاهيا.



كما خصصت سلطة الأراضي أرضًا حكومية تبلغ مساحتها 4754 مترا بغرض إقامة مخازن ومقرات لوزارة التنمية الاجتماعية بمدينة دير البلح والتي تقع في القسيمة 37 من القطعة 127 من أراضي دير البلح.



وفي مدينة غزة خصصت أرضا حكومية مساحتها 7266 مترا مربعا لإقامة مجمع مباني مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث والتي تقع في القسيمة 228 من القطعة رقم 726 من أراضي مدينة غزة.



ولإقامة خزان مياه لصالح بلدية بيت لاهيا تم تخصيص أرض حكومية تبلغ مساحتها 5000 مترا مربعا تقع في جزء من القسيمة 242 من القطعة رقم 1745 من أراضي بيت لاهيا.



وخصصت أرض حكومية في مشروع إسكان البراق الشمالي(1) بخان يونس مساحتها 4057 مترا مربعا بغرض إقامة مدرسة حكومية تقع في المقسم 55 من القسيمة 17 من القطعة رقم 89 من أراضي مدينة خان يونس.