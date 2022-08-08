هنية يشيد بالجهود المصرية والقطرية لوقف العدوان على غزة

وكالات-الرأي:

أجرى رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا بقيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، وعبر عن الشكر الجزيل لمصر الشقيقة ممثلة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى توجيهاته للجهات المعنية للقيام بجهودها المقدرة والتي أفضت بحمد الله إلى وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.



وقال رئيس الحركة خلال الاتصال "إن هذا عهدنا بمصر التي تنحاز على الدوام إلى قضية فلسطين وقضايا أمتنا العربية والإسلامية".



كما أجرى هنية اتصالا هاتفيًا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية القطري، وعبر عن الشكر الجزيل لقطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتوجيهاته للجهات المعنية للقيام بالجهود المباركة التي أسهمت بحمد الله في وقف العدوان الصهيوني الغادر على شعبنا الفلسطيني.



وأضاف "أن قطر تمثل بلسمًا لجراح أهلنا في غزة، وداعمًا أصيلًا لحقوق شعبنا في الداخل والخارج".