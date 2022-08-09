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"تويوتا" تعرض شراء سياراتها الكهربائية المعيبة

09 آب / أغسطس 2022 08:44

"تويوتا" تعرض شراء سياراتها الكهربائية المعيبة

عرضت شركة "تويوتا" اليابانية إعادة شراء عدد من السيارات الكهربائية التي ابتاعها المستهلكون، بعد أن تم استدعاؤها قبل شهرين، إثر اكتشاف عيب فيها.


وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة "تويوتا" استدعاء 2700 سيارة من طراز (BZ4X)، وهي أول طراز من السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة، وفي البداية نصحت الشركة السائقين بالامتناع عن قيادة السيارات.

وأبلغت الوكلاء المحليين بضرورة استلام السيارات، وتخزينها ريثما يتم إصلاحها، على أن يتم منح المشترين سيارات بديلة بصورة مؤقتة.

لكن يبدو أن الوضع لم يتحسن لاحقا، إذ أظهرت وثيقة جديدة، أكدها موقع "ذا فيرج" التقني أن "تويوتا" قررت منح مزيد من الهدايا المجانية مقابل  "هذا الإزعاج"، مثل مبلغ ائتماني يبلغ 5 آلاف دولار وتمديد الكفالة، وشحن مجاني عبر شركة تابعة لها حتى نهاية عام 2024.

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