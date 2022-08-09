برشلونة يسحق بوماس أونام بسداسية في كأس خوان جامبر

أمتع برشلونة جماهيره التي احتشدت في ملعب (سبوتيفاي كامب نو) لمتابعة النسخة الجديدة لفريقها، وأكرم ضيافة بوماس أونال المكسيكي (6-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على كأس خوان جامبر، التي ينظمها الفريق الكتالوني سنويا.

وكشف لاعبو البلوجرانا عن نواياهم مبكرا، ولم يمهلوا منافسهم الذي دخل متسلحا بخبرة نجم البارسا السابق، داني ألفيس، أي فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث سجلوا 4 أهداف في غضون 16 دقيقة تقريبا.

وبدأت "الحفلة" التهديفية مبكرا بعد 3 دقائق من صافرة البداية بتوقيع الوافد الجديد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق.

وبعد دقيقتين جاء الهدف الثاني في شباك الضيوف اللاتينيين، وهذه المرة بإمضاء النجم الواعد بيدري.

وفي الدقيقة 10، واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تألقه مع الفريق خلال الآونة الأخيرة، وأضاف الهدف الثالث، قبل أن يختتم بيدري الرباعية الكتالونية في الشوط الأول بالدقيقة 19.

أجرى تشافي هيرنانديز تغييرات عديدة مع بداية الشوط الثاني، ليأتي الهدف الخامس عن طريق أحد هذه التغييرات وهو النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعد 4 دقائق من بداية النصف الثاني.

وفي الدقيقة 84، وضع النجم الهولندي فرينكي دي يونج بصمته بالهدف السادس لبرشلونة.

بهذا الانتصار العريض يبعث برشلونة برسالة طمأنينة لجماهيره التي عاشت موسما "كارثيا" خرج فيه الفريق صفر اليدين دون أي بطولة، وذلك قبل أيام من انطلاق موسمه رسميا يوم الأحد المقبل عندما يستضيف رايو فايكانو على نفس ملعب مباراة اليوم في الجولة الافتتاحية لليجا.

وحافظ الفريق الكتالوني على لقب بطولته السنوية للمرة العاشرة تواليا، والـ45 في تاريخه.

كما حقق برشلونة انتصاره الثاني في البطولة على فريق مكسيكي، بعد أن فاز بسداسية أيضا في 2014 على ليون.