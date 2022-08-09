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هنية والنخالة يؤكدان فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا

09 آب / أغسطس 2022 09:25

هنية والنخالة
هنية والنخالة

غزة - الرأي:

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال اتصال بينهما مساء أمس، فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا المجاهد، وعلى وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال.

وبحثا خلال اتصال بينهما، المواجهة الأخيرة مع الاحتلال وتداعياتها وسبل تعزيز العمل المقاوم والتنسيق المشترك، مشيدين بتكاملية العمل المقاوم في الميدان.

واتفقا على عقد لقاء قريب على مستوى قيادة الحركتين لبحث التطورات السياسية والميدانية، ولتحصين المسار الاستراتيجي لمستقبل مشروع المقاومة.

واشادا بصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة والجهود السياسية التي بذلت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وترحما على أرواح الشهداء الأبرار من قادة سرايا القدس وعموم أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الغادر في الأيام الماضية، مؤكدين أن هذه الدماء سوف تظل نبراسا على طريق التحرير، فاستشهاد القادة يخلفهم من يحمل الراية ويواصل المسير.

 

 

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