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الأسير عواودة مضرب لليوم الـ150 رفضاً للاعتقال الإداري

09 آب / أغسطس 2022 10:28

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير عواودة دخل اليوم 150 على التوالي، في الإضراب رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري وسط ظروف صحية خطرة جداً.

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