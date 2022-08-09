جماهير الخليل تُشيع جثمان الشهيد مؤمن جابر

الضفة المحتلة-الرأي:

شيعت جماهير الخليل، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) الذي ارتقى في وقت سابق اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في الخليل.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الحسين وسط الخليل، بعد أن ألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع على جثمانه الطاهر.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد جابر على الأكتاف وقد لف بالعلم الفلسطيني، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وصولا إلى مقبرة الشهداء في حارة الشيخ بالمدينة، حيث ووري الثرى.

واستشهد الفتى جابر جراء إصابته برصاصة من النوع المتفجر اخترقت قلبه أطلقها صوبه جنود الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل شارع الشهداء.