إشبيلية يقص شريط منافسات الدورى الإسبانى ضد أوساسونا

يفتتح فريق إشبيلية، منافسات بطولة الدوري الإسباني الموسم الجديد 2022-2023، أمام أوساسونا في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأخير "أل سادار".

يبدأ جولين لوبيتيجي رحلة جديدة مع إشبيلية هذا الموسم، حيث يتطلع إلي منافسة الكبار ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، الذي توج به الملكي بفارق 13 نقطة عن برشلونة الوصيف.

وأنهي إشبيلية الدوري الإسباني الموسم الماضي 2021-2022، في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، ليضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يدخل الفريق الأندلسي مباراته الأولي في الليجا أمام أوساسونا، بدون جول كوندي أبرز مدافعيه بعد إنضمامه إلي برشلونة الصيف الحالي، بالإضافة إلي دييجو كارلوس الذي رحل إلي أستون فيلا.

لكن قام إشبيلية بضم فرانشيسكو إيسكو نجم وسط ريال مدريد، والبرازيلي ماركاو لاعب جالطة سراي وأليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد.

يخوض إشبيلية مباراة اليوم، أمام أوساسونا وسط شكوك حول أداء اللاعبين خاصة بعد تلقي هزيميتن وديتين في إنجلترا، أبرزهما الهزيمة الكبيرة بنصف دستة أهداف أمام أرسنال في كأس الإمارات.

كان ريال مدريد، قد توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ألميريا بعد غدًا الأحد، على ملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

ويستهل الريال مشواره في الليجا بعد غدًا، بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي الخامس في تاريخه عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت 2-0 في ملعب "هلسنكي الأولمبي" بفنلندا.