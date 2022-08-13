النني فى مهمة صعبة مع أرسنال ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يخوض فريق أرسنال، المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد النني، أول مباراة رسمية على ملعبه استاد الإمارات، عندما يستضيف ليستر سيتي اليوم، السبت، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي والقنوات الناقلة

مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي فى الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز، تقام فى الرابعة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، باستاد الإمارات، وتذاع االمباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم .

وتسعى كتيبة المدفعجية ميكيل أرتيتا لمواصلة الانتصارات لمواصلة الانتصارات وضمان المنافسة بقوة على لقب الدوري الانجليزي الموسم الحالي،حيث أنه ويتواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ونجح ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، للوصول إلى الفوز فى المباراة رقم 50 على مستوى الدوري الإنجليزي، بعد الانتصار الذى حققه الجانرز، مساء الجمعة الماضية، على مضيفه فريق كريستال بالاس.

وذكرت شبكة "أوبتا"، المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن أرتيتا أصبح ثانى أسرع مدرب فى تاريخ أرسنال، يصل إلى 50 فوز فى الدوري الإنجليزي خلال 98 مباراة، بعد الفرنسي أرسين فينجر فى 94 مباراة.

وكان أرسنال، حقق فوزا ثمينا على مضيفه فريق كريستال بالاس، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية، على ملعب "سيلهرست بارك"، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022 - 2023، وشهدت المباراة عدم مشاركة النجم المصرى محمد الننى مع أرسنال، حيث ظل على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة.

وينتظر النني الحصول على إشارة المشاركة في مباراة اليوم، سواء البدء أساسيا أو كاحتياطي في الشوط الثاني على حسب سير اللقاء.

على الجانب الآخر، تعادل فريق ليستر سيتي مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2 / 2 لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.



ويبحث ليستر سيتي الذي يدرك صعوبة المباراة عن تحقيق الفوز من أجل وقف نزيف النقاط، حيث أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطة وحيدة.