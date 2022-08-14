برشلونة يستهل الموسم بتعادل مخيب ضد رايو فاليكانو

استهل برشلونة مشواره في بطولة الليجا هذا الموسم، بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام رايو فاليكانو، مساء أمس السبت، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده لنقطة في المركز الخامس، وخلفه في المركز السادس رايو فاليكانو بنقطة أيضا.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وسقط رافينيا في منطقة جزاء رايو فاليكانو، وطالب بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسجل ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم مرر ديمبلي كرة لرافينيا ليسدد كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى رايو فاليكانو.

وصوب رافينيا كرة قوية أمسك بها ديميتريفسكي، ثم أرسل ديمبلي عرضية أرضية لبيدري القادم من الخلف، وسدد الأخير كرة أرضية مرت بجانب القائم.

وانطلق ألفارو داخل منطقة جزاء برشلونة، وراوغ أراوخو وصوب كرة تصدى لها تير شتيجن، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق كاميلو لاعب رايو فاليكانو وراوغ دفاع برشلونة، وسدد على المرمى لولا تير شتيجن الذي تصدى للكرة بشكل مميز.

ومرر عثمان ديمبلي كرة عرضية من الطرف الأيمن، للبديل أنسو فاتي، الذي أرسل تصويبة قوية، تصدى لها ببراعة ديميترفسكي حارس رايو فاليكانو.

وتألق ديميترفسكي حارس مرمى رايو فاليكانو، في التصدي لتصويبة صاروخية من بوسكيتس قائد برشلونة على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تسجيل الهدف الأول بتصويبة قوية مرت بجانب القائم، ثم سجل البديل كيسي هدفا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الطرد لسيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة، بسبب التحامه العنيف مع فالكاو مهاجم رايو فاليكانو.

وسجل رايو فاليكانو هدفا قاتلا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ثم انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليهدر برشلونة نقطتين في بداية مشواره بالدوري.