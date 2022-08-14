الأهلي الفلسطينيّ وبيت حانون الأهليّ يفتتحان دوري القطاع للسوفتبول للفتيات

يفتتح ناديا الأهلي الفلسطينيّ، ونادي بيت حانون الأهليّ، غداً الاثنين عند الساعة السادسة مساءً دوري القطاع للبيسبول والسوفتبول للفتيات برعاية جوّال، للموسم الرياضيّ 2022-2023، وذلك على ملعب الشهيد رفيق السالميّ الخماسيّ بمخيم الشاطئ.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني عن مواعيد البطولة، التي ستقام يومي الاثنين والخميس عند الساعة السادسة مساءً، على ملعب السالميّ، بمشاركة 6 أندية، ويلتقي الخميس 18 الجاري، خدمات رفح والزهراء الرياضيّ، والاثنين 22 الجاري الأهلي الفلسطينيّ خدمات الشاطئ، والخميس 25 الجاري، أكاديمية البيسبول والسوفتبول والزهراء، والاثنين التالي، خدمات الشاطئ وبيت حانون الأهليّ، والخميس خدمات رفح والأكاديمية. أمّا مواعيد قبل النهائي الذي سينطلق في الخامس من أيلول، فيلاقي الأوّل من الوسطى والجنوب مع الثاني من غزة والشمال، والأوّل من غزة والشمال مع الثاني من الوسطى والجنوب، وسيتحدد النهائي لاحقاً.

يشار إلى أنّ الاتحاد سلّم الزي الرياضي للأندية المشاركة في البطولة، بحضور مساعد الأمين العام اللجنة الأولمبية الفلسطينية محمد العمصي وأحمد طافش. ابومؤيد رئيس اتحاد اللعبة، وممثلي شركة "جوال" ومدير التسويق محمد الشرفا.

الجدير بالذكر انّ الاتحاد شارك مؤخراً في انتخابات الاتحاد الدولي والآسيوي، وتم إيصال رسالة للجميع بالمعيقات التي تواجه الاتحاد، كذلك تمت الموافقة على تأسيس الاتحاد العربي للبيسبول والسوفتبول بحضور ممثل فلسطين، وسيتم الإعلان الرسمي عن أول بطولة عربية للعبة، وإقامتها قريباً، والمشاركة فيها.