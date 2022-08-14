عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.