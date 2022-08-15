وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ156 وكالة الرأي الفلسطينية ثورة علمية.. تغيير فصيلة الدم لزراعة الأعضاء بات ممكنا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية بايرن ميونخ يكتفي بثنائية في شباك فولفسبورج وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب برصاص الاحتلال عقب اقتحام منزله بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستهل الموسم بتعادل مخيب ضد رايو فاليكانو وكالة الرأي الفلسطينية البديل ألابا ينقذ ريال مدريد بعد انتفاضة في ألميريا وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطلق أغلى هاتف ذكي لها حتى الآن! وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy Z Flip4 الجديد من سامسونغ
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ156

15 آب / أغسطس 2022 09:59

الأسير خليل عواودة
الأسير خليل عواودة

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير خليل عواودة  (40 عاما) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير عواودة دخل اليوم الـ156 على التوالي في الإضراب عن الطعام، مؤكداً أنه يمر بأوضاع صحية خطيرة جداً.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة تعرض المعتقل عواودة للموت المفاجئ، في ظل تدهور وضعه الصحي، لافتة إلى أن الحالة الصحية له تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأكدت أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، ويعاني أيضًا من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتمكنت زوجة الأسير عواودة في وقت سابق من زيارته في المستشفى، واستمرت الزيارة نصف ساعة فقط، وأكدت أن وضعه خطير جداً وأنه لن ينهي الإضراب إلا بالحصول على قرار بالحرية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال جلسة، اليوم الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم للمعتقل عواودة، حيث تأجلت هذه الجلسة الأسبوع الماضي، بعد تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تستمر في تسجيل الطلبة الجدد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟