الأسير عواودة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ156

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير عواودة دخل اليوم الـ156 على التوالي في الإضراب عن الطعام، مؤكداً أنه يمر بأوضاع صحية خطيرة جداً.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة تعرض المعتقل عواودة للموت المفاجئ، في ظل تدهور وضعه الصحي، لافتة إلى أن الحالة الصحية له تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وأكدت أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، ويعاني أيضًا من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتمكنت زوجة الأسير عواودة في وقت سابق من زيارته في المستشفى، واستمرت الزيارة نصف ساعة فقط، وأكدت أن وضعه خطير جداً وأنه لن ينهي الإضراب إلا بالحصول على قرار بالحرية.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال جلسة، اليوم الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم للمعتقل عواودة، حيث تأجلت هذه الجلسة الأسبوع الماضي، بعد تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.