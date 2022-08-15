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لطلبة الثانوية العامة الجدد.

المعلم ثائر سلامة يُنفذ مبادرة التمكين العلاجية في مبحث الكيمياء

15 آب / أغسطس 2022 10:33

المعلم ثائر سلامة يُنفذ مبادرة التمكين العلاجية في مبحث الكيمياء
المعلم ثائر سلامة يُنفذ مبادرة التمكين العلاجية في مبحث الكيمياء

الوسطى- الرأي

نفذ  المعلم ثائر بسام سلامة، معلم الكيمياء في مدرسة أحمد الكرد الخاصة التابعة لمديرية تعليم الوسطى، مبادرة التمكين العلاجية في مبحث الكيمياء لطلبة الثانوية العامة الجدد.


وتهدف  المبادرة لعلاج الفاقد التعليمي في مبحث الكيمياء حيث تعقد اللقاءات عبر تطبيق زوم و يتم نشر رابط ودعوة الطلبة للحضور والاستفادة.


 كما تسعى المبادرة لتهيئة الطلبة الجدد علمياً وتربوياً وذلك من خلال استضافة عدد من مشرفي مبحث الكيمياء وأهل الاختصاص التربوي.


وفي نهاية كل لقاء يتم عرض مايتم إنجازه مع الطلبة بصورة خرائط إنفوجرافيك مجهزة ومرتبة.


وثمن مدير  المدرسة  أ. اسماعيل السقا هذه المبادرة القيمة وخاصة أنها تأتي في وقت الإجازة الصيفية وتقديم الفائدة للطلبة.

المعلم ثائر سلامة يُنفذ مبادرة التمكين العلاجية في مبحث الكيمياء 298755530_3009808009310702_1351799755511358666_n 299428197_3009808135977356_163109447260994554_n
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