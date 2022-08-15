مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

غزة- الرأي

يستعد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبالتعاون مع رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، لإشهار وإصدار كتابين للأسير القسامي "أمجد السايح"، وذلك صباح غدٍ الثلاثاء عند الحادية عشر صباحاً في فندق الكومودور بغزة.

وتدور فكرتي الكتاب حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهول العذاب الممارس ضدهم لاسيما المرضى منهم، دون مراعاة القانون الدولي أو حقوق الإنسان.

ويعتبر كتاب "بسمة وداع" سيرة يسردها الأسير أمجد السايح عن الشهيد بسام السايح، والتي التقت في مراحل كثيرة مع مفاصل القضية الفلسطينية والتي برز في تصديرها على سطح الاهتمامات العالمية، بدءً من الانتفاضة الأولى وحتى انتفاضة القدس عام 2015، رغم إصابته بنوعين من السرطان (الدم والعظام).

ويوثق أمجد السايح في كتابه الآخر (حكايات مراش) قصص لأسرى جرحى اعتقلوا مضرجين بدمائهم فمارس العدو الصهيوني ضدهم أشكالًا مختلفة من التعذيب على أسرة مستشفى الرملة (مراش).

وقال مدير مركز حضارات الدكتور الأسير ناصر ناصر، بأن الفعالية تأتي في إطار ضرورة تشجيع الحركة الثقافية داخل السجون، ودمجها مع المجتمع المحلي خارجه.

مبينًا أن الأسير أمجد السايح أحد أبرز الكتاب والمثقفين الذين قيد السجن عن إفادة مجتمعهم فكريًا وثقافيًا.

وأشار إلى أن السايح يمتاز بسمات المثقف من غزارة الاطلاع وسعة الأفق، وأمانة إيصال المعلومة، فكان حريصًا على توثيق معاناة إخوانه في السجون؛ ليدين بها العدو الصهيوني أمام القانون الدولي.

وقد كشف ناصر بأن الكتابين نجوا بأعجوبة بعد مرات عديدة من مصادرة السجان لهما ولكثير من الحكايا التي وثقها الأسير أمجد السايح.

يذكر بأن حفل الإشهار سيتخلله العديد من الفقرات منها توزيع نسختين من الإصدارين على الحضور، وتقديم عرض مرئي، وفقرات شعرية، وفقرات نقدية للكتابين.