لدعم صحة الأمعاء.. شرب الماء في الصباح

يساعد وجود ميكروبيوم أمعاء صحي في التحكم في صحة أمعائك ، يتكون الميكروبيوم في أمعائك من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة ، بعضها مفيد لك والبعض الآخر "سيء"، الجزء الأكثر أهمية هو أنه لا بأس من وجود مستويات من البكتيريا "السيئة" في أمعائك طالما لديك توازن بينهم، إذا كان الميكروبيوم الخاص بك خارج نطاق السيطرة ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، قد يؤدي عدم توازن الميكروبيوم إلى خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء والسمنة وحتى سرطان القولون، وفى السطور القادمة سنوضح بعض العادات الصباحية لدعم صحة أمعائك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 – شرب الماء

الماء هو مصدرنا الأساسي والأفضل للترطيب، وشرب بعض الماء في الصباح هو بداية جيدة لبدء يومك، نشعر بالجفاف عندما نستيقظ ، لذا فإن الترطيب في الصباح أمر بالغ الأهمية لجعلنا نؤدي أفضل ما لدينا ، يمكن أن يسبب الجفاف الإمساك ، لأن الألياف تحتاج إلى الماء للقيام بعملها، شرب الماء في الصباح هو وسيلة رائعة لبدء اليوم بشكل صحيح للأمعاء والصحة بشكل عام.

2 - تناول فنجان من القهوة

شرب القهوة قد يؤثر بشكل إيجابي على تكوين ميكروبيوم الأمعاء لدينا، يمكن لفنجان من القهوة أن يساعدك على البقاء منتظمًا، ويشار إلى أن القهوة العادية لها التأثير الأقوى ، إلا أن الكافيين ليس فقط هو الذي يدعم عملية الهضم، يمكن للقهوة منزوعة الكافيين أيضًا أن تحفز الجسم على تحريك الأمعاء، لا تفرط في تناول القهوة من أجل صحة الأمعاء ؛ ولكن إذا كنت تستمتع بانتظام بفنجان من القهوة في الصباح دون آثار ضارة ، فقد تشكرك أمعائك على ذلك.

3 -تناول المشروبات التي تحتوي على الألياف:

تحتوي بعض العصائر على جرعة من الألياف ، مثل عصير البرقوق و الطماطم ، يمكن لمكملات الألياف الممزوجة بالماء أو العصير أن تساعدك على بدء يومك بجرعة من الألياف ، مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان هو مفتاح الصحة والأمعاء الصحية، قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في تحسين الهضم ، بينما قد تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تليين البراز ، مما يجعل هذا الفريق مثاليًا لأمعاء صحية.

4 –تناول العصائر

استخدم الفواكه الغنية بالألياف مثل خلطات التوت وأدرج بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا للحصول على مواد مغذية وألياف إضافية، على غرار العصائر والمشروبات المكملة ، يمكن أن تمنحك العصائر دفعة واحدة من الألياف والسائل الذي تحتاجه لتكون فعالة.