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برشلونة يعلن إعارة لاعبه

16 آب / أغسطس 2022 08:39

برشلونة يعلن إعارة لاعبه
برشلونة يعلن إعارة لاعبه

توصل نادي برشلونة وإلتشي إلى اتفاق، اليوم الإثنين، بشأن إعارة أحد لاعبي البارسا لمدة موسم واحد.

 

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي توصل النادي إلى اتفاق بشأن إعارة أليكس كولادو إلى إلتشي حتى 30 يونيو/حزيران 2023، ولا يوجد خيار شراء مدرج في العقد".

 

وأضاف "كان كولادو يبلغ من العمر 11 عاما فقط عندما انضم إلى البارسا في صيف 2010، وارتقى في صفوف فرق الشباب ليصبح في النهاية قائدا لفريق برشلونة ب، في موسم 2020-2021".

واختتم "ظهر كولادو لأول مرة مع الفريق الأول أمام سيلتا فيجو في نهاية موسم 2018-2019، عندما كان إرنستو فالفيردي مدربا للبلوجرانا، لكنه خرج إعارة في الموسم الماضي إلى غرناطة، ولعب 17 مباراة مع الفريق الأندلسي، وسجل هدفين".

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