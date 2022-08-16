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صفقة مفاجئة على طاولة مانشستر يونايتد

16 آب / أغسطس 2022 08:41

صفقة مفاجئة على طاولة مانشستر يونايتد
صفقة مفاجئة على طاولة مانشستر يونايتد

يحاول نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبًا لرحيل كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد رونالدو مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، لكن زعمت التقارير أن كريستيانو يفضل الانتقال إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير أن مانشستر يونايتد مستعد لبيع كريستيانو رونالدو، بمجرد التعاقد مع مهاجم جديد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مسئولي مانشستر يونايتد تحركوا بشكل مفاجئ للتعاقد مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وجاء ذلك بعد فشل محاولات المان يونايتد للتعاقد مع النمساوي ماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا، خلال الأسبوع الماضي.

وينتهي عقد جيمي فاردي مع ناديه ليستر سيتي في الصيف المقبل.

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