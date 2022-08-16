الصين تصدر خطة عمل لتعزيز قدرة المؤسسات على الابتكار التكنولوجي

أصدرت السلطات الصينية يوم الاثنين خطة عمل لتحفيز قدرة الشركات على الابتكار التكنولوجي.



وتحدد خطة العمل 2022-2023 ، الصادرة بشكل مشترك عن وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية، تدابير داعمة في 10 مجالات، بما في ذلك إنشاء آلية للشركات للمشاركة في صنع القرار في مجال ابتكار العلوم والتكنولوجيا في البلاد على أساس منتظم.



وتتعهد الخطة بتطبيق حوافز ضريبية لدعم الشركات في مجال البحوث الأساسية الرائدة.



كما تطالب الخطة بدعم مالي، مثل رأس المال الاستثماري، للابتكار المؤسسي وزيادة وصول المؤسسات إلى موارد العلوم والتكنولوجيا وسيناريوهات التطبيق.



ولتسهيل التعاون الدولي، تسلط الخطة الضوء على دعم المؤسسات في بناء مراكز بالخارج للابتكار العلمي والتكنولوجي ومراكز للابتكار وريادة الأعمال.



وترحب الخطة بمؤسسات البحث والتطوير الممولة من الخارج للمشاركة في مشاريع العلوم والتكنولوجيا الحكومية.