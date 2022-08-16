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مادة الجرافين يمكنها استخلاص الذهب بكفاءة عالية من النفايات الالكترونية

16 آب / أغسطس 2022 09:53

مادة الجرافين يمكنها استخلاص الذهب بكفاءة عالية من النفايات الالكترونية
مادة الجرافين يمكنها استخلاص الذهب بكفاءة عالية من النفايات الالكترونية

كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون ونظراؤهم البريطانيون أن أكسيد الجرافين يستطيع استخراج الذهب من النفايات الالكترونية بفعالية عالية.


وبوصفه موصلا جيدا للكهرباء، يستخدم الذهب بشكل واسع في المنتجات الالكترونية، ومن ثم فإن استعادة موارد الذهب من النفايات الإلكترونية أمر مهم جدا. غير أن الأمر ما زال يمثل تحديا لتحقيق قدرة استخلاص عالية وانتقائية دقيقة إذا اختلطت كمية قليلة من الذهب مع عناصر معدنية أخرى.


وكشفت مجموعة من العلماء من جامعة تسينغهوا، ومعهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة ومعهد بحوث المعادن التابعين للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة مانشيستر أن مادة أكسيد الجرافين المختزل لها قدرة عالية على استخلاص كميات قليلة من الذهب من النفايات الالكترونية.


وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن مادة الجرافين المذكورة تستطيع استخلاص الذهب من النفايات الالكترونية دون أي عناصر معدنية أخرى موجودة، وبدون استهلاك طاقة ومواد إضافية.


كما طور الباحثون طريقة لامتصاص الذهب تعتمد على أفلام الجرافين، وهي مناسبة للإنتاج الضخم ويمكنها استعادة موارد الذهب من النفايات الإلكترونية بشكل فعال ومتواصل.


وتستخدم هذه الطريقة أكسيد الجرافين التجاري كمادة خام بتكلفة منخفضة، الأمر الذي يوفر حلا جديدا للتنمية المستدامة لموارد الذهب وإعادة استخدام النفايات الالكترونية، بحسب الدراسة.

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