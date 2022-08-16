وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنفذ اصلاحات في شارع الرشيد نتيجة العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم فعاليات النادي العلمي الطلابي الثالث وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات في قضية مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2323) الثلاثاء 16/8/2022 وكالة الرأي الفلسطينية إيلون ماسك يلغي اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 10 إصابات في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مادة الجرافين يمكنها استخلاص الذهب بكفاءة عالية من النفايات الالكترونية وكالة الرأي الفلسطينية الصين تصدر خطة عمل لتعزيز قدرة المؤسسات على الابتكار التكنولوجي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وبيت لحم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

إيلون ماسك يلغي اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر

16 آب / أغسطس 2022 09:56

إيلون ماسك يلغي اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر
إيلون ماسك يلغي اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه ألغى اتفاقًا تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، وأضاف أن تويتر تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

وكان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلًا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5 بالمئة من نسبة المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، حيث قال: “مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك”.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار، التي وقعها في أبريل الماضي، الباب أمام معركة قضائية مع تويتر، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محاموه، في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية، إن “السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة”.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟