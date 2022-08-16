وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تدعو أصحاب الشاليهات السياحية بتسوية أوضاعها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قاعة الأفراح الوحيدة في العيسوية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يجرى تدخلا جراحيا لطفلة وصفت حالتها بالنادرة وكالة الرأي الفلسطينية أقدمهم عواودة .. 4 أسرى مضربون عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر يجري تدخلاً جراحيا عاجلاً لمريض تعرض لحادث خطر وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب مشروع الإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تؤكد وجود اقبال متزايد على السياحة الداخلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استحداث جهاز أشعة للكشف و التشخيص المبكر لسرطان الثدى وكالة الرأي الفلسطينية انتهاء أعمال الصيانة في شارع صلاح الدين شرق مدينة جباليا وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية تفتتح دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال اعتقل 375 فلسطينياً خلال الشهر الماضي

16 آب / أغسطس 2022 11:33

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز/ يوليو 2022، (375) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم (28) طفلاً، وسيدتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة (191) أمراً، بينها (65) أمراً جديداً، و(126) أمر تمديد.

ورافقت عمليات الاعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، وعائلاتهم، حيث تعمدت قوات الاحتلال استخدام أساليب التهديد، والترهيب المتبعة من ضرب، واعتداء، وتكسير ممتلكات وتحقيق ميداني مع المعتقلين أمام ذويهم، عدا عن تنفيذ سياسات العقاب الجماعي بحق المدن والقرى الفلسطينية من اقتحامات متكررة، وحملات اعتقال جماعية، وإطلاق الرصاص تجاه المواطنين وترويعهم.

جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة-القدس)، أكّدت فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري.

ويستعرض التقرير جانباً من انتهاكات الاحتلال المرافقة لحملات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى  السياسات التنكيلية المنفذة بحق الأسرى والمعتقلين والتي تستهدف واقعهم داخل الأسر، والتي رصدها التقرير خلال الشهر الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز حضارات ينهي استعداداته لإصدار كتابيّ الأسير أمجد السايح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟