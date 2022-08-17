حماس: المخططات الاستيطانية بالقدس لن تفلح بطمس معالمها

غزة - الرأي

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد حمادة، أن المصادقة على خطط استيطانية جديدة في القدس المحتلة، محاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ.

وقال حمادة في تصريح صحفي الأربعاء: "نرفض مصادقة ما يسمّى بلدية الاحتلال على خطط استيطانية جديدة في مدينة القدس، معتبرا إياها إمعاناً في تهويد أرضنا واستهداف هُويتنا، ومحاولة يائسة لن تفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ".

وشدد على أن هذا الإجرام الصهيوني سيواجه بوحدة شعبنا ونضاله بكل الوسائل، مردفا فشعبنا قد ضرب في ذلك أروع التضحيات عبر مقاومته الشاملة المستمرة في عموم الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس المحتلة.

ودعا حمادة شعبنا الثائر المقاوم إلى مزيد من الصبر والصمود في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته التهويدية، دفاعاً عن أرضنا وحقوقنا الوطنية حتى التحرير والعودة.