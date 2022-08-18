وكالة الرأي الفلسطينية انفجار "وحشي" على الشمس قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة GPS وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر رفح وكالة الرأي الفلسطينية جوجل مييت يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية تنظيف منفذ USB-C بالهاتف وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق علاجها وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن حول العين وأهم طرق العلاج؟ وكالة الرأي الفلسطينية 3 حيل يومية لتجنب الحموضة وعسر الهضم.. لا تملأ معدتك وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
أخبار » الرياضة و الملاعب

نونيز يعتذر لمشجعي ليفربول عن واقعة الطرد

18 آب / أغسطس 2022 08:50

نونيز يعتذر لمشجعي ليفربول عن واقعة الطرد
نونيز يعتذر لمشجعي ليفربول عن واقعة الطرد

قدم الأوروجوائي داروين نونيز، مهاجم ليفربول، اعتذارًا لمشجعي الريدز عن واقعة طرده خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نونيز، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة خروجه من المباراة، عقب الحصول على بطاقة حمراء، وكتب عليها: "أعتذر لليفربول بأكمله.. سأعود لاحقا".


واعتدى نونيز على أنديرسن، مدافع كريستال بالاس، بدون كرة، ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

وكانت هذه المباراة الأولى لنونيز على ملعب آنفيلد، بقميص ليفربول، بعد انتقاله إلى الريدز هذا الصيف، قادمًا من بنفيكا.

ويعد نونيز ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يطرد من أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد"، بعد الإنجليزي جو كول أمام آرسنال في 2010.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" ومؤسسة "إبداع" تختتمان دورة مهارات المونتاج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟