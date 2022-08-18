نونيز يعتذر لمشجعي ليفربول عن واقعة الطرد

قدم الأوروجوائي داروين نونيز، مهاجم ليفربول، اعتذارًا لمشجعي الريدز عن واقعة طرده خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نونيز، على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة خروجه من المباراة، عقب الحصول على بطاقة حمراء، وكتب عليها: "أعتذر لليفربول بأكمله.. سأعود لاحقا".



واعتدى نونيز على أنديرسن، مدافع كريستال بالاس، بدون كرة، ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة.

وكانت هذه المباراة الأولى لنونيز على ملعب آنفيلد، بقميص ليفربول، بعد انتقاله إلى الريدز هذا الصيف، قادمًا من بنفيكا.

ويعد نونيز ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يطرد من أول مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد"، بعد الإنجليزي جو كول أمام آرسنال في 2010.